Amichevole? Non proprio. La sfida di Orzinuovi tra Brescia e Vojvodina è stata interrotta nel secondo tempo quando alcuni tifosi serbi, una ventina, hanno invaso il campo per affrontare alcune persone all'esterno del campo, accusate di sventolare alcune bandiere albanesi. Una provocazione legata alla questione Kosovo: il peggio è stato evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e alle reti divisorie. I tifosi si sono poi dileguati, quando la gara - per cronaca - era sul punteggio di 2-1: in gol Bisoli, Donnarumma e Djuricin. A riportarlo è l'Ansa. Nel primo tempo, inoltre, il Vojvodina aveva momentaneamente abbandonato il campo per protesta in seguito all'espulsione dell'allenatore.