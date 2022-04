Il Modena e un pomeriggio di ordinaria follia: primi nel girone B di Serie C, gli emiliani stavano pareggiando una gara maledetta contro l'Imolese penultima in virtù del pareggio su rigore degli ospiti a 3' dalla fine. In pieno recupero, però, è accaduto qualcosa di clamoroso.



RINVIO ASSURDO - Il portiere del Modena, Gagno, ha effettuato un rinvio disperato verso la porta del collega Rossi; il rimbalzo ha incredibilmente ingannato tutti, e la palla è carambolata in rete facendo esplodere lo stadio emiliano. Adesso la Serie B è davvero vicina per i gialloblu.