L'ennesimo episodio assurdo in uno stadio italiano, diventato terreno franco per un certo tipo di tifoseria, ma luogo assolutamente invivibile per il supporter medio. Come riferisce Il Romanista, in occasione dell'ultimo Roma-Inter dello scorso 2 dicembre, un sostenitore giallorosso di 18 anni ha ricevuto una multa da 167 euro per aver seguito la partita dalla vetrata del ballatoio in cima alle scale che portano all'interno dell'Olimpico. Mossa divenuta quasi necessaria in certi casi in Curva Sud in occasione delle gare di cartello, quando l'affollamento è tale da rendere difficoltosa la viabilità dentro l'impianto, soprattutto in caso di arrivo in ritardo.



Niente da dire dal punto di vista formale, visto che il regolamento dell'Olimpico proibisce di "sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi lungo le vie di accesso, di esodo e ogni altra via di fuga senza giustificato motivo". Peccato che la sanzione non venga applicata proprio a tutti, in particolare a chi abitualmente in curva viola qualsiasi norma di sicurezza senza che vengano presi provvedimenti. Questo episodio è comunque solo l'ultimo di una lunga serie, dalle multe per i cambi di posto a quelle per chi si alzava sulle balaustre per rivolgere un coro ai giocatori, prima che fossero presi adeguati provvedimenti in tal senso. Per non parlare delle sanzioni comminate per l'esposizione di uno striscione pro-De Rossi o uno stendardo col volto di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso nel corso di un fermo di polizia a Ferrara nel settembre 2005.