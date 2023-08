Lo spogliatoio dell'Al-Ittihad è una polveriera? Benzema è già ai ferri corti con Nuno Espirito Santo? Nessun problema, ci pensa il mercato a calmare tutti e regalare una nuova super stella alla squadra e alla Saudi Pro League. E il nome a sorpresa è tornato ad essere Mohamed Salah, con l'attaccante egiziano che sembrava il più importante punto fermo del Liverpool e che, invece, oggi potrebbe davvero lasciare la Premier League.



NUOVA OFFERTA - Dopo un assalto di inizio mercato l'Arabia Saudita sembrava essersi fermata sull'ex-Roma e Fiorentina, ma negli ultimi due giorni, anche scontrandosi con la volontà di Jurgen Klopp, Salah ha aperto all'addio e ha dato il permesso all'Al Ittihad di trattare con il Liverpool per il suo acquisto. Secondo due quotidiani arabi, nelle ultime ore l'offerta è stata presentata e ha convinto la dirigenza dei Reds ad accettarla.



LE CIFRE - Ancora una volta sono arrivate cifre record con il Liverpool che, se tutto andrà in porto, riceverà circa 100 milioni di euro per il costo del suo cartellino. Al giocatore l'ennesimo contratto record triennale con Salah che viaggerà verso l'Arabia Saudita per completare visite mediche e firme già nei prossimi giorni.