BREAKING NEWS!



Lewandowski can play tomorrow against Espanyol after the dispute settlement court in Madrid issued a precautionary measure against the suspension imposed by the court of arbitration for sport pic.twitter.com/IL0WCwiFeD — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2022

COMUNICADO OFICIAL:

- No habrá representación institucional en el Camp Nou.

- Hacemos un llamamiento a organizadores y resto de clubes para que valoren las implicaciones de este precedente.

- Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para defender nuestros intereses. #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 30, 2022

La Liga riparte ed è subito polemica,A 24 ore dalla partita con l'Espanyol, è stata infattiinflitta al bomber polacco a metà novembre a seguito dei fatti di Osasuna-Barcellona (espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo l'ex Bayern si era portato il dito al naso riferendosi al direttore di gara Gil Manzano).poiché il tribunale delle controversie di Madrid (Tribunal Central Contencioso de Madrid), ha concesso una sospensione cautelare alla sanzione imposta dal TAD (la commissione chiamata a giudicare l’episodio).- Una decisione che ha mandato su tutte le furie proprio l', che con un duro comunicato ha condannato il fatto parlando di "" e di "". Non solo: il club ha annunciato che per protesta "non ci sarà alcuna rappresentanza istituzionale al Camp Nou", farà appello agli organizzatori e ad altri club per valutare le implicazioni di questo precedente" e userà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i suoi interessi. Il comunicato: L'Espanyol ritiene insolito che, 24 ore prima della partita contro il Barcellona, ​​​​e dopo che è stata respinta da diversi organi competenti (Concorrenza, Appello e TAD), sia stata concessa una misura cautelare a una sanzione precedentemente imposta al giocatore del Barcellona, ​​Robert Lewandowski.In tal senso, in qualità di soggetti indirettamente coinvolti, abbiamo potuto accedere alla delibera solo dopo averla richiesta a diversi organi e non perché ci fosse stata comunicata, come previsto dalla disciplina processuale.Riteniamo, tuttavia, che non sussistano i presupposti per giustificare il provvedimento cautelare. Nello specifico, l'apparenza di buona legge è particolarmente indifendibile in quanto a sostegno della sanzione sono presenti due sanzioni di diverso tipo, tre delibere amministrative sfavorevoli e un atto arbitrale con presunzione di veridicità.Allo stesso modo, si parla di danni irreparabili al Barcellona senza valutare il danno irreparabile ai suoi rivali e alla concorrenza senza dare possibilità di ricorso.Il Club ritiene che questa decisione dell'ultimo minuto condizioni completamente questa giornata, iniziata giovedì, e la preparazione della squadra per questa partita. L'Espanyol comprende che si tratta di un'offesa e di un'ingiustizia considerando i precedenti con altri club.Va ricordato che, per tutta questa stagione, l'Espanyol ha riscontrato situazioni simili in cui sono stati presentati ricorsi per l'espulsione dei suoi giocatori e in nessun caso sono sfociati nella riunione del comitato corrispondente durante la settimana per studiare le accuse presentate dal club . Stiamo analizzando i fatti e difenderemo i nostri interessi con tutte le risorse a nostra disposizione.Nonostante questa ingiustizia e questa decisione senza precedenti nella competizione, il nostro TEAM domani gareggerà al 110% per essere all'altezza della fiducia della nostra gente.