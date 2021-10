Clamoroso Bayern Monaco. I bavaresi crollano nei sedicesimi di finale di Coppa di Germania, battuti 5-0 dal Borussia Monchengladbach. In campo con una formazione molto vicino a quella tipo, dopo 12 vittorie nelle ultime 13 partite, la squadra di Nagelsmann, capolista in Bundesliga, cade sotto i colpi di Koné (in gol al 2'), la doppietta di Bensebaini (al 15' e 21') e dello svizzero Embolo (51' e 58').



Negli altri incontri successi per Hannover (3-0 al Dusseldorf), Colonia (2-0 allo Stoccarda), poi St. Pauli ai rigori, Rostock, Union Berlino e Karlsruher che a sorpresa batte 2-1 il Bayer Leverkusen.