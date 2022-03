Karim The Dream. Il sogno. Il suo, e di tutto il Real Madrid. E chissà quante volte per davvero, da piccolo, si era sognato una serata come questa., affondato il tridente dei fenomeni Neymar, Messi e Mbappé. Anzi, disintegrato.- E pensare che la serata era iniziata anche bene per i francesi con un gol di Kylian che aveva portato in vantaggio Pochettino. Sì, proprio lui, che nel pre partita ha strizzato l'occhio al Real - "parlo molto bene lo spagnolo" - e che, prima o poi, sogna di vestire quella maglia. In estate partirà un nuovo assalto al classe '98, ma, e ha pensato di festeggiarla calando una tripletta. Corre, tira, segna, dribbla, gioca per i compagni... e Carletto Ancelotti se la ride in panchina.- Dietro alla serata di Benzema però. Sull'1-0 per il Psg l'ex portiere del Milan sbaglia un appoggio semplice, Camavinga sbaglia e serve Benzema. Inutile dire come va a finire. L'uomo giorno al posto giusto. E nel momento giusto. Come quando approfitta del tocco scellerato di Marquinhos per portare in vantaggio i suoi. Tre gol, una serata da sogno. Il suo: Karim, The Dream.