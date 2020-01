#DeRossi cuore giallorosso: si traveste insieme a Valerio Mastandrea e va in curva in incognito per il derby con la Lazio! pic.twitter.com/3tkkEoWexK — calciomercato.com (@cmdotcom) January 29, 2020

Anche De Rossi era al derby di domenica. Incredibile, ma vero: l'ex capitano si trovava in curva laterale con tanto di bandiera in mano. Ma in incognito. Daniele è arrivato all’Olimpico accompagnato dall’attorema non è stato possibile per nessuno riconoscerlo. De Rossi infatti si è sottoposto a una lunga seduta di trucco per rendersi praticamente irriconoscibile e per vedere, come aveva spesso dichiarato in passato, la sua Roma dalla Curva Sud.