. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come nulla sia concreto sul fronte Real Madrid nonostante le voci dalla Spagna, mentredi cui si è parlato tanto. Chiacchiere tante, offerte reali sul tavolo dell'Inter nessuna al punto che la dirigenza sta, visto che senza l'addio di Eriksen si rimane quasi fermi.- In questi giorni, l'dell'affare perché riportare Eriksen in Olanda per 6 mesi avrebbe certamente del suggestivo per il club che lo ha lanciato. Ma non c'è stato un discorso avviato, tanto che l'Inter non ha ricevuto nulla e soprattutto, ecco perché l'operazione è davvero complessa. L'Inter è convinta che possa sbloccarsi presto una soluzione, da PSG e Arsenal come dal Real tutto tace. Un anno dopo l'acquisto da 27 milioni a scadenza, quasi incredibile.