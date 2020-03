Ennesima disavventura per il capitano dell'Aston Villa Jack Grealish. Il Sun mostra le foto della sua Range Rover da 80.000 sterline visibilmente danneggiata dopo uno scontro con altre vetture parcheggiate e una ringhiera di ferro sistemata davanti a un'agenzia immobiliare. Il risultato probabilmente della notte di festa trascorsa qualche ora prima, nonostante i divieti del Governo inglese a recarsi nei locali in piena emergenza coronavirus. E nonostante lo stesso Grealish, solo poche ore prima, fosse stato protagonista sui social di un messaggio ai suoi followers circa la necessità di rimanere in casa.