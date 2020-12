Una serata da incorniciare per il Milan di Stefano Pioli.. I rossoneri chiudono al primo posto nel girone H di Europa League e possono sperare in un sorteggio benevolo per i sedicesimi.Il Milan è sceso in campo allo Stadion Letná di Praga con ben 10 cambi rispetto all'ultima vittoria in campionato contro la Sampdoria. Si sono rivisti persino due giocatori che sembravano ormai ai margini come Conti, capitano nell'occasione, e Duarte.Buon segnale in vista di una stagione dove non si conoscono soste e tutte le partite sembrano delle finali. In campo ben 4 giocatori nati dopo il 2000: prima volta nella storia. Minuti ed esperienza per Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Debutto da sogno invece per Pierre Kalulu che ha letteralmente giganteggiato da difensore centrale. Il ragazzino arrivato dal Lione è l'ennesima intuizione firmata Maldini-Massara con il prezioso ausilio dell'area scouting.- Ormai sta diventando un marchio di fabbrica per Jens Petter Hauge:Il gioiello norvegese è stato il grande protagonista rossonero in questa prima fase di Europa League. Arrivato dal Bodo Glimt per 4 milioni adesso vale almeno tre volte tanto.Un segnale di forza ben preciso, questo Milan è solido e può stupire ancora.