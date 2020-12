L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha dichiarato a Sky dopo la vittoria per 1-0 sul campo dello Sparta Praga in Europa League: "Hauge sta facendo molto bene, ma può ancora crescere tanto perché non conosce ancora alla perfezione il nostro gioco. Ha grande qualità e siamo molto soddisfatti di lui. Il suo punto forte è l'uno contro uno, può migliorare andando in profondità senza palla. Avevamo intravisto le sue doti, è stata brava la società a crederci".



"Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo, unito, serio, di qualità tecniche e morali. Siamo molto bravi a preparare le partite, a giocarle al massimo e poi dimenticarle in fretta per preparare l'impegno successivo".

"L'Inter ha un vantaggio per lo scudetto non dovendo più giocare le coppe europee? Non lo so, non ho tempo e voglia di perdere energie pensando ai nostri avversari. Pensiamo al nostro percorso e alla prossima gara di campionato contro il Parma".