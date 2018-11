Keita Baldé non è stato inserito nella lista dei convocati del Senegal. Una scelta arrivata a sorpresa dato che la punta dell'Inter è sempre rientrata nel giro delle convocazioni di Aliou Cissè. Per la partita in programma il 17 novembre contro la Guinea Equatoriale Keita quindi non ci sarà, ma i motivi della mancata convocazione hanno risvolti a metà fra il comico e il grottesco.



A far luce sulla vicenda è infatti intervenuto il vicepresidente della federcalcio senegalese Abdoulaye Sow, che ha confermato di aver inviato all'Inter la convocazione ma.... sbagliando l'indirizzo e-mail: "Abbiamo inviato la convocazione al vecchio indirizzo e-mail che l'Inter non usa più. Hanno cambiato il loro indirizzo e ci hanno inviato una lettera in tal senso. Allo stato attuale il giocatore non può muoversi perché il suo club è intransigente".