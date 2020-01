Con il VAR non si scherza, in Africa lo sanno bene: in queste ore sono infatti diventate virali alcune immagini di in una competizione amatoriale africana nella quale direttore di gara cerca di prendere la decisione corretta davanti a un vecchio televisore con... un fucile puntato addosso!. Durante un match amatoriale in Nigeria, l'arbitro consulta un monitor non esattamente di ultima generazione, un sistema fatto in casa, con tutta la comunità che assiste alla scelta arbitrale. Il clima appare sereno, se non fosse per la presenza di un fucile da caccia che spunta tra le mani di un uomo che osserva interessato l’operato dell’arbitro.



LA SPIEGAZIONE - Sir Raphael Kizzilah, un utente molto vicino al calcio africano, ha chiarito le immagini su Twitter: "Non per rovinare il divertimento, ma questa è ovviamente una competizione locale/amatoriale, che è una fonte comune di intrattenimento durante la stagione festiva in alcuni paesi africani. Semmai dovrebbero essere elogiati per aver cercato di ‘alzare il livello’ invece di essere derisi"