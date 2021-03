Il signor Oreste Bellinzona – 76 anni – è tifoso interista dalla nascita, e soprattutto abbonato da quando era alle scuole medie. Come spiega in un’intervista, è abbonato anche al Milan da circa 15 anni: “Un giorno vidi Roma-Inter 1-1 con gol di Materazzi, e mi arrabbiai di brutto. Dissi che se Mancini non avesse fatto giocare Adriano avrei stracciato la tessera. Sarei però andato a vedere il Milan, non sarei rimasto a casa con mia moglie…. Per gufare certamentE, ma anche per capirne più di calcio. Tifare Milan? Mai, solo contro la Juventus”.