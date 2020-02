Continuano le brutte notizie in casa Manchester City. La Uefa ha deciso di escluderlo per due anni dalle competizioni Uefa a causa delle violazioni del Fair Play Finanziario, una sanzione che potrebbe portare a conseguenze anche peggiori.



Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, al City potrebbe essere anche revocato il titolo di campione d'Inghilterra del 2014. E' questo che potrebbe accadere se un'indagine, condotta direttamente dalla Premier, dovesse portare alla luce che in quella stagione erano stati violati regolamenti finanziari. Una commissione del massimo campionato inglese ha il potere di togliere punti anche retroattivamente. Il City è pronto a far ricorso contro la decisione dell'Uefa, e punta all'assoluzione piena.