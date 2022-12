L’ex eurodeputato del gruppo socialisti e democratici Pier Antonio Panzeri e altri tre cittadini italiani sono stati arrestati dalla magistratura di Bruxelles. I quattro sono indagati nell’ambito di in una inchiesta internazionale per corruzione.



Secondo i media belgi, Panzeri e gli altri sono stati sottoposti a perquisizioni domiciliari. Resta da stabilire se si procederà con il mandato d’arresto. L’inchiesta internazionale è scattata “per presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro”. Secondo gli inquirenti, c’è la possibilità che “un Paese del Golfo (il Qatar, ndr) abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo”.



Panzeri è stato componente della direzione dei Democratici di Sinistra (Ds), nel 2014 è stato rieletto all’assemblea Ue in quota Pd.