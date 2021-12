I militari della Guardia di Finanza hanno fatto acquisizioni di documenti nelle sedi dell’Inter e della Lega nell’ambito di un’inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/19. L’indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali: ​sospetti sui contratti di una decina di giocatori.



INCHIESTA PER FALSO IN BILANCIO PER L'INTER, ESCLUSE IRREGOLARITA' PER IL MILAN - L'inchiesta ipotizza il reato di falso in bilancio contro ignoti, cioè senza indagati. Inizialmente ha riguardato anche il Milan, nei cui confronti però non sono emerse ipotesi di irregolarità già subito dopo i primi accertamenti.



PLUSVALENZE BILANCI 2017-2019 SOTTO OSSERVAZIONE -La Guardia di Finanza di Milano ha messo sotto osservazione le plusvalenze dichiarate da Inter e Milan nei bilanci 2017 -2019. Il 9 dicembre scorso le Fiamme gialle hanno trasmesso un’informativa alla Procura di Milano evidenziando alcune criticità nei bilanci dei nerazzurri in relazione alle operazioni legate a una decina di calciatori, su ordine del sostituto procuratore Giovanni Polizzi, che ha aperto l’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.