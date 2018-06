L'agente di Maximiliano Meza, Sergio Carrizo, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del futuro del centrocampista dell'Argentina e dell'Independiente: "Ha 25 anni, è già da un paio di stagioni che fa bene. È esploso con la vittoria della Copa Sudamericana, ma non so perché non l’abbiano notato prima. In questi giorni ho parlato con molti direttori sportivi di club europei che sembrano interessati, ma finora nessuna offerta ufficiale. Ci sono molte possibilità di vederlo in Italia, sono 3 le proposte più importanti, una proviene proprio dall’Italia".