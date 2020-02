Alex Del Piero con la maglia della Juventus? Sì, ma non su un campo da calcio. È spuntato su Instagram un video in cui l'ex capitano bianconero veste la maglia numero 10 con il suo nome, mentre posa in un set fotografico giocando a calcio balilla. Tornerà? È un’ipotesi sicuramente suggestiva, in estate era stato impegnato con la Juventus Academy in America, a Los Angeles, ma al momento non si profila un rientro in società. Quello che però balza all’occhio con questo video, è che sta conducendo progetti legati al mondo che tanto gli è appartenuto, quello della Juventus.