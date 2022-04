Il boss del colosso chimico Ineos, Jim Ratcliffe (già proprietario del Nizza) conferma l'offerta per acquistare il Chelsea da Roman Abramovich: "Il gruppo Ineos conferma di aver fatto un'offerta per l'acquisizione del club del Chelsea. Non sappiamo per il momento se riusciremo nel nostro approccio, ma vogliamo rassicurare tutti coloro che sono coinvolti nel Nizza: questo non sminuisce il nostro impegno. Vivo vicino a Nizza e rimango totalmente immerso e impegnato per il successo del club. Sono felice che, sotto la guida dell'allenatore Galtier abbiamo raggiunto la finale di coppa. Ora abbiamo voglia di sollevare questo trofeo. Abbiamo portato Christophe al Nizza per vincere e questo obiettivo non è cambiato. Voglio vedere il club giocare in Champions League la prossima stagione, posso assicurarvi che continueremo a prenderci cura del Nizza e del suo futuro".