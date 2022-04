"E' bravo, merita tutti gli applausi". Non sono servite tante parole al capitanoper complimentarsi con. E con merito, perché le speranze degli Aiglons di qualificarsi alla prossima Champions League sono ancora vive grazie al centrocampista: Galtier lo butta nella mischia nella ripresa, il figlio di Lilian ripaga al 93' raccogliendo la sponda corta di Guessand e mandando in buca d'angolo per, utile per i preliminari.- Sono quattro i gol realizzati in questo campionato da Thuram, doppiato il record della scorsa stagione e confermata una crescita di personalità anche negli ultimi 20 metri. Una notizia che di certo fa sorridere l' Inter, che come rivelato da Calciomercato.com negli scorsi giorni si è messa sulle tracce del classe 2001 : gli osservatori nerazzurri avevano già lasciato report favorevoli sulle doti atletiche e tecniche del ragazzo e questo aveva portato a primi sondaggio con Raiola. Il gol conferma le impressioni positive: