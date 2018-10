A Milano è tempo di derby. Domani sera Inter e Milan si affrontano al Meazza nella prima stracittadina della stagione. In campo, sarà Icardi contro Higuain. In tribuna e davanti alla TV, invece, sarà sfida fra tifosi e... tifose! Fra queste, ci saranno di sicuro le bellissime Ines Trocchia e Angelika Del Rio, che non mancheranno di sostenere le rispettive squadre del cuore, l'Inter e il Milan.



Trocchia contro Del Rio quindi. La modella italiana, tifosa nerazzurra e protagonista di un servizio bomba su PlayBoy Italia, sfiderà la modella spagnola, da tempo in Italia e grandissima tifosa rossonera. In campo, toccherà alle squadre di Spalletti e Gattuso: e fra Ines e Angelika, invece, chi vince?



Nella GALLERY dedicata, 24 splendide FOTO, alternate: una di Ines e una di Angelika, e così via...