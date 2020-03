Un messaggio d'auguri a tutti gli italiani. La bellissima Ines Trocchia ha usato il suo profilo instagram, seguitissimo, per mandare un segnale positivo in questo clima di emergenza dovuta al coronavirus. Anche la splendida tifosa dell'Inter ma campana d'origine è chiusa in casa, ma ha voluto ripostare un suo shooting in costume tricolore accompagnato dalla scritta "Forza Italia". Anche lei resta a casa, ma le sue foto, che vi mostriamo nella nostra gallery, scaldano anche la camera più gelida.