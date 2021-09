Le foto con la maglia dell'Inter e le cover di playboy sono ormai lontane perché la carriera da modella di Ines Trocchia ha ormai varcato i confini italiani. La bellezza campana oggi infatti spopola all'estero con servizi fotografici, dirette social ed eventi che vanno non solo oltre confine, ma anche oltre oceano. Oltre 1,3 milioni di follower solo su instagram dove non smette di stupire con foto super sexy e in cui spesso e volentieri si mostra senza veli in tutto il suo splendore. Eccone alcuni esempi nella nostra gallery.