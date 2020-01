Il 2020 è iniziato col botto sui social per la bellissima Ines Trocchia. Tifosissima dell'Inter ma originaria di Napoli, Ines continua a stupire i suoi follower con scatti e foto da urlo che non nascondono fra trasparenze e sguardi sexy le sue curve sinuose.



Modella, showgirl e volto noto della nostra tv anche nei salotti dei talk show calcistici la splendida Ines ha letteralmente mandato in titl Instagram postando una foto in perizoma allo specchio che mette in risalto un lato b che rasenta la perfezione. E noi quella foto ve la mostriamo nella nostra gallery.