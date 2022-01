"Il destino degli Europei con un eventuale Mondiale biennale? Anche gli Europei potrebbero aver luogo ogni due anni". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, che va avanti dritto con la sua idea della rassegna iridata ogni due anni: "Non è una richiesta mia ma del Congresso Fifa che ha chiesto uno studio di fattibilità - ha detto a Radio Anch'io sport - Dal punto di vista sportivo funziona, l'impatto economico è positivo per tutti. Quello che è più importante è che è positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa ovviamente c'è contrarietà ma bisogna trovare il modo di includere il mondo nel calcio. S​ui tempi per il Mondiale ogni due anni - ha aggiunto Infantino - Prenderemo il tempo che ci vuole, vedremo se si può spezzettare di meno i campionati, l'importante è rispettare le opinioni di tutti". Prima i rigori dei supplementari? "C'è un dibattito, vedremo".