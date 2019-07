Infantino, presidente della FIFA, ha parlato del FFP: ''Si deve aiutare chi vuole investire nel calcio, a tutti i livelli. In Serie A ma non solo, sta a noi dare regole certe. Quando ero all’Uefa, abbiamo introdotto il Fair Play Finanziario perché il calcio perdeva ogni anno 1 miliardo e 700 milioni, bisognava mettere un freno. Abbiamo messo delle regole che hanno avuto successo perché il calcio non perde più quelle cifre. Anzi. Ora bisogna evolvere, noi come Fifa daremo il nostro contributo. Dobbiamo far crescere il calcio per club non solo in Europa, ma in giro per il mondo. Servono regole certe che permettano agli investitori di poter investire, ma anche di guadagnare''.