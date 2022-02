Il presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto sulla crisi tra Russia ed Ucraina e soprattutto sulle possibili conseguenze sui prossimi playoff per accedere al Mondiale: "Dobbiamo analizzare con estrema attenzione la situazione e lo faremo urgentemente. Speriamo che la situazione possa risolversi al meglio prima della prima partita. La Fifa condanna ogni forma di violenza: il calcio non è la priorità in questo momento, ma comunicheremo quanto prima le decisioni in merito alle sfide di qualificazione al Mondiale".