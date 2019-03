in lutto, il club brasiliano è stato colpito da un'altra tragedia: è morto, giornalista e conduttore radiofonico che nel 2016, assieme ad altri cinque uomini,che aveva portato alla tragica scomparsa di 71 persone, di cui molti giocatori della Chape. Sopravvissuto allo schianto,: non è servita la corsa in ospedale, Henzel non ce l'ha fatta, lasciando alla Chapecoense il triste annuncio.