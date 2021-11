La vistosa fasciatura al ginocchio sinistro esibita già in occasione del riscaldamento prepartita contro il Milan aveva destato sospetto e da Trigoria - dove pure oggi la squadra di Mourinho non si allena, beneficiando di una giornata di riposo - arriva la notizia che Lorenzo Pellegrini soffre di un'infiammazione che dovrebbe costringerlo a saltare il prossimo impegno di Conference League col Bodoe/Glimt.



Il capitano giallorosso ha stretto i denti per scendere in campo nella sfida di ieri e, pur non essendo al 100% della condizione fisica, è risultato tra i più positivi. Prima della sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo nel match delle 12.30 di domenica 7 novembre col Venezia e per questo appuntamento Mourinho spera di poter nuovamente contare su un Pellegrini al top. Ginocchio permettendo.