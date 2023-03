Un altro record, l'ennesimo in carriera per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse 38enne, oggi all'Al Nassr, parte titolare in Portogallo-Liechtenstein, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, e scendendo in campo si prende un altro primato: sono 197 le presenze con la selezione lusitana, CR7 diventa il giocatore con più presenze in nazionale nella storia del calcio, staccando così il kuwaitiano Bader Al-Mutawa (196).



A SEGNO - E Ronaldo festeggia il traguardo nel migliore dei modi, andando a segno su rigore e poi ancora su azione per i gol numero 119 e 120 con la maglia del Portogallo.