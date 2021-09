Infinity, dopo Dazn, Vedere il calcio in Italia sta diventando un'impresa. Questa volta sotto accusa è la piattaforma OTT di Mediaset, che offre tutte le partite di Champions League esclusa quella del mercoledì in esclusiva su Amazon (domani è Inter-Real Madrid). Molti utenti non riescono ad accedere a nessun contenuto della coppa europea, né diretta gol né la singola partita. ​"Però qui c'è un problema nessuno riesce a vedere al 100% non come dazn che c'era una percentuale mista #infinity" "#infinity per la Champions non si vede nulla ......ERROR, anche il mio per essermi abbonato. Speriamo per domani sera" "ma quando avete scritto "senza perderti neanche un secondo!" intendevate dire che la partita la possiamo vedere domani su Mediaset Play? #Infinity #infinitydown #mediasetdown #champions" sono alcuni dei messaggi che hanno invaso i social. In poco tempo #infinity è diventato di tendenza su twitter.