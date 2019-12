Dovrebbe restare solo un giocatore nell’infermeria del Bologna in vista della ripresa del campionato contro la Fiorentina, ovvero il lungodegente Dijks, atteso in campo non prima di marzo dopo l'infortunio al piede. Come svela Il Resto del Carlino, gli osservati speciali verso il match del 6 gennaio al Dall’Ara sono Santander (contusione alla tibia destra), Dzemaili (affaticamento alla coscia destra) e Krejci (contusione al ginocchio). Mihajlovic confida di recuperarli tutti e tre per la partita.