Il centrocampista del Liverpool Curtis Jones ha subito un colpo all’occhio in allenamento. Oggi tramite un comunicato ufficiale sui canali della società il medico dei Reds ha spiegato: “È un infortunio anomalo e molto sfortunato. La cosa importante è che non ci sono danni permanenti alla sua vista e che non ne risentirà dopo il pieno recupero. Però dobbiamo dargli il tempo di guarire senza mettergli fretta, dovremo aspettare diverse settimane.”