Brutte notizie per l'Atalanta dal ritiro della nazionale tedesca. L'esterno sinistro Robin Gosens è stato sottoposto infatti ad esami strumentali dopo l'infortunio subito nella partita di qualificazione al Mondiale contro il Liechtenstein e l'esito riferisce di un problema capsulare al piede sinistro. Un problema tutto da verificare nella sua gravità nelle prossime ore e che mantengono in dubbio il calciatore per i prossimi appuntamenti contro Armenia e Islanda, ma che interessano da vicino anche l'Atalanta.



Ancora non è chiaro se Gosens rimarrà nel ritiro della Germania o se otterrà l'autorizzazione per fare ritorno a Bergamo per proseguire il suo percorso di riabilitazione. Alla ripresa, la formazione di Gasperini è attesa dalla sfida di campionato contro la Fiorentina, prima dell'esordio stagionale in Champions League contro il Villarreal in Spagna.