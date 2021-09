L'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel dopo la gara contro il Bologna parlano di un problema muscolare al quadricipite destro che costringono il colombiano a terapie a parte e lo mettono a rischio impiego per la gara dell'11 settembre contro la Fiorentina. A tre giorni dall'impegno in Champions a Vila-real, è probabile che mister Gasperini non lo rischi.



Più certa la presenza dell'altro colombiano, Duvan Zapata, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e dovrebbe farcela. Sull'out sinistro, in dubbio Gosens, uscito zoppicante dal match con la Germania: se la botta alla caviglia si rivelasse più grave del previsto, sarebbe pronto a sostituirlo Maehle sulla sinistra, mentre Zappacosta verrebbe schierato a destra. Anche Musso, che tornerà in extremis da oltreoceano e col jet-lag, potrebbe lasciare il posto tra i pali all'ex Sportiello. Mancherà anche de Roon, ancora squalificato: il new entry Koopmeiners è pronto all'esordio.