Paulo Dybala è uscito nell’intervallo di Uruguay-Argentina per un problema muscolare, precisamente al soleo del polpaccio sinistro. Le prime voci arrivate dall'Argentina hanno spaventato e non poco, perché per la Joya si sarebbe trattato del terzo infortunio muscolare della stagione.Con il passare delle ore, però, le notizie che filtravano dal Sud America hanno portato un po' di sollievo: solo un affaticamento per Dybala.



Gli esami strumentali svolti con l’Argentina hanno ridotto il problema a un affaticamento e il fatto che Dybala non sia uscito a partita in corso, ma durante l’intervallo, è un segnale positivo. Con un dolore maggiore avrebbe chiesto il cambio prima. Cosa che - scrive Tuttosport - "a un certo punto forse aveva pensato, secondo la ricostruzione del suo labiale in un colloquio con Di Maria fatta da Tyc Sports - "Non ce la faccio più, mi fa molto male", continuando però poi a giocare".