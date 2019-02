Torna Immobile, Inzaghi sorride. Meno 3 al match di Europa League contro il Siviglia: la Lazio lavora per presentarsi al top al delicato incontro di Europa League. Inzaghi dovrà fare i conti con infortuni e giocatori non al top della condizione. Milinkovic starà fuori per 3 settimane, l'infortunio del centrocampista serbo priva Simone Inzaghi di una pedina cruciale sulla mediana. Mentre studia le alternative all'ex Genk, Inzaghi sorride: oggi in campo è tornato Ciro Immobile.



FORMAZIONE LAZIO - La Lazio ha bisogno del suo bomber, Ciro Immobile torna in gruppo. L’attaccante è alle prese con un’elongazione alla coscia sinistra: ha lavorato in gruppo (dopo un iniziale allenamento differenziato). Contro il Siviglia per lui è una sfida al passato: il bomber non ha partecipato alla partitella per evitare di incorrere in ricadute, vuole giocarsi tutte le sue carte e garantire la sua presenza in avanti. Oggi assenti anche Wallace e Lukaku, da domani Inzaghi metterà in campo le prove tattiche, non si scherza più. Con un Immobile a disposizione, il Siviglia è avvertito.