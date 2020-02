Poco prima di entrare al J Medical per le visite mediche, dopo l'infortunio di ieri contro il Brescia, Miralem Pjanic ha posato per scattare qualche foto con i tifosi presenti ad attenderlo. Nulla di strano, se non per il fatto che tra i fan ce ne fosse uno che ha colpito subito il calciatore bosniaco. Infatti, il tifoso in questione è un giovane calciatore, anch'egli infortunato: a quel punto, capito il problema, Pjanic gli si è avvicinato, per una foto insieme, ma anche per due parole di conforto: "Tranquillo, sono cose che succedono a tutti" ha detto al giovane giocatore, quasi non curante di andare incontro alle visite mediche che, scongiurando questa eventualità, potrebbero fargli saltare la prima degli ottavi di Champions contro il Lione.