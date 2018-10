Una "sana discussione" sulla vendita di Wembley. Il Consiglio federale della Football Association sta valutando la proposta da 600 milioni di sterline - circa 685 milioni di euro - avanzata da Shahid Khan, magnate pakistano proprietario anche del Fulham - per l'acquisto del mitico stadio londinese. L'operazione verrà decisa attraverso una votazione il prossimo 24 ottobre anche se, secondo la BBC che cita fonti interne alla Federcalcio inglese, il partito del no alla vendita sarebbe in leggero vantaggio. Khan ha garantito che non è sua intenzione spostare il Fulham da Craven Cottage a Wembley, che rimarrebbe comunque lo stadio della nazionale inglese.