Discorso qualificazione già chiuso nel girone G, con Inghilterra e Belgio a punteggio pieno dopo due gare e Panama e Tunisia ferme a zero. In palio nella sfida che si disputerà questa sera a Kaliningrad c'è il primo posto in questo gruppo, da giocarsi nello scontro diretto. Situazione delicatissima: Inghilterra e Belgio non solo hanno gli stessi punti, ma hanno anche la stessa differenza reti, gli stessi gol fatti e gli stessi gol subiti. In caso di pareggio, quindi, si finirebbe il girone in perfetta parità in tutto. Per decidere la capolista subentrerebbe il fair play, ossia un punteggio calcolato sulla base dei cartellini presi durante le partite del Mondiale. In questo momento è in vantaggio l'Inghilterra, che ha preso soltanto due gialli contro i tre del Belgio e ha quindi una penalità inferiore.



CONVIENE IL SECONDO POSTO - Ma vale davvero la pena di vincere il girone? Considerando che la prima del girone andrebbe nella parte più complicata del tabellone, il secondo posto sarebbe accolto con un gran sorriso sia da Inghilterra che da Belgio. La seconda andrà nella parte del tabellone in cui ci sono solo due big: Spagna e Croazia, che per altro si affronterebbero ai quarti in caso di vittoria negli ottavi. Tra calcoli e turnover, una tra le due nazionali questa sera dovrà vincere e approdare nella parte più complessa del tabellone. Turnover in vista per entrambi i ct, Southgate e Martinez, ma occhio alle possibili sorprese di formazione.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questa sarà la terza volta che Inghilterra e Belgio si sfidano ai Mondiali. Gli inglesi sono ancora imbattuti: pareggio per 4-4 nel 1954 e vittoria per 1-0 al secondo turno nel 1990, grazie a un tiro al volo di David Platt. Il Belgio ha battuto l’Inghilterra soltanto una volta in 21 precedenti (5 pareggi, 15 sconfitte), un 3-2 che risale al maggio 1936. L’Inghilterra è imbattuta da 11 gare contro il Belgio (7 vittorie, 4 pareggi). Successo per i Tre Leoni nella più recente, l’amichevole del giugno 2012, decisa dal primo gol di Danny Welbeck con la maglia della Nazionale (1-0). Il Belgio ha vinto le ultime due gare ai Mondiali con tre gol di scarto: mai nessuna squadra nella storia della competizione ne ha vinte tre di fila con questo margine (o superiore). L'Inghilterra ha già segnato otto gol in questo Mondiale, pareggiando il bottino del 1954 e del 1990. L’unica volta in cui ha realizzato più reti in una singola edizione della Coppa del Mondo è stato nel 1966 (11 in quell’occasione). Solo nel 1982 l’Inghilterra ha ottenuto il successo in tutte e tre le gare del girone ai Mondiali.