Il tempio calcistico di Wembley riceve i giocatori da sempre più devoti al calcio:è una delle amichevoli internazionali più attese e sentite in questa sosta. Momenti di forma opposti per le due selezioni. Gli inglesi si presenteranno in Germania come una delle favorite per i prossimi Europei, i brasiliani non vincono nulla da cinque anni e stanno attraversando una fase di rifondazione dell'ossatura della rosa.Nella Nazionale dei Tre Leoni non partono dall'inizio Kane e Saka, al loro postodel Newcastle edell'Aston Villa. Ci sono regolarmente, le altre stelle. Il Brasile propone l'attacco leggero composto dai due madridistie dall'esterno del Barcellona Raphinha. In difesa esordio da capitano perdella Juventus, davanti a, portiere dell'Athletico Paranaense su cui l'Inter ha un diritto di prelazione a 15 milioni per la prossima estate.: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Gallagher; Foden, Bellingham, Gordon; Watkins: Bento; Danilo, Beraldo, Bruno, Wendell; Guimaraes, Joao Gomes, Paqueta'; Rodrygo, Vinicius Junior, Raphinha.