Milan, da Calabria a Tomori: rivoluzione in difesa. Moncada programma tre colpi in entrata

Le idee ci sono, l’allenatore ancora no. Il Milan sta studiando le strategie da attuare sul mercato ma prima di passare alla fase operativa bisognerà attendere la fine del campionato e la conseguente nomina del successore di Pioli. Perché se da un lato il club rossonero ha individuato nel reparto difensivo quello da migliorare con più movimenti, sia in entrata che in uscita,I numeri nel calcio non dicono tutto ma esprimono la superiorità della squadra vincente e fissano le proporzioni di quella perdente. Bene, tra Inter e Milan c’è una differenza di ben 23 reti subite a sfavore dei rossoneri ( solo il Napoli ha fatto peggio tra le prime otto in classifica). Una piccola rivoluzione è consigliata se non necessaria. Il piano è quello di prendere un terzino destro forte e di prospettiva e due difensori centrali.il primo potrebbe perdere la titolarità del ruolo (la trattativa per il rinnovo è in una fase di stallo perché il club vorrebbe confermare l’attuale ingaggio allungando solo la scadenza prevista nel luglio del 2025 mentre il capitano chiede un aumento important) mentre il centrale inglese rischia di finire sul mercato. Questione: il rappresentante del difensore tedesco. Potrebbe partire solo di fronte a una proposta davvero indecente.

Tre sono i nomi principali che la squadra mercato rossonera intende sottoporre al giudizio del prossimo allenatore:, difensore centrale del Wolfsburg,, difensore centrale del Brest, eQuest’ultimo è assistito dacon il quale il Milan sta dialogando per Conceição ma non solo. Nuove idee per un nuovo Milan, il conto alla rovescia per il nuovo corso è già iniziato.