Ancora brutte notizie per questo Europeo iniziato sotto una cattiva stella, che arrivano questa volta dall'Inghilterra: un tifoso dei Three Lions si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo una caduta rovinosa nei minuti finali della gara contro la Croazia.



RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI - Secondo quanto riportato da AS, un portavoce dello stadio di Wembley ha dichiatao che il supporter si sarebbe sporto eccessivamente da una delle barriere presenti nell'impianto londinese, perdendo l'equilibrio e finendo così al suolo: le sue condizioni sono gravi.