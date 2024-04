Napoli, tutte le cessioni: da Osimhen a Kvara e Di Lorenzo, quanto può guadagnare De Laurentiis

Sono previste tante cessioni, un po' per la necessità di rifondare mettendosi alle spalle quest'annata deludente e un po' perché c'è qualcuno che è arrivato alla parola fine del suo rapporto con il club azzurro. Le certezze di qualche mese fa sono svanite tutte,. Tuttavia c'è ancora qualcuno che più di altri è sul piede di partenza.. Otto stagioni in cui si sono dati tanto, ma scadrà il contratto a giugno e vestirà il nerazzurro dell'Inter. Poi c'è(clausola rescissoria). Il centravanti nigeriano è diretto al PSG. Qualcosa cambierà nel reparto difensivo, consulla lista cessioni (circa 10 milioni potrebbero entrare nelle casse azzurre) eda girare in prestito.

- Le incertezze, come detto, saranno tantissime. Perché nessuno è più incedibile.. C'è il pacchetto portieri da tenere d'occhio, connel mirino della Roma e non solo. In caso di cessione il Napoli chiederebbe 10-12 milioni, anche se non è in previsione al momento una decisione in uscita per quanto gli riguarda. Tra gli acquisti fatti nelle ultime due finestre di mercato vengono fuori i prestiti di, pronti a fare rientro in Premier, non avendo convinto. E c'èvisto l'investimento e le aspettative che c'erano su di lui. Lui potrebbe trovare fortuna altrove, magariCome, che non ha portato nulla al centrocampo del Napoli. Nei dubbi va messo anche il famoso vice Osimhen, che è statoprima epoi. Il Cholito, dopo due stagioni da secondo o terzo attaccante, ha voglia di giocare e(la Lazio guarda con attenzione). Diverso il discorso per l'ex Sassuolo, sul quale si proverà a puntare anche con il nuovo allenatore.

Così il noto procuratore Marioin riferimento al mercato che verrà. I suoi assistiti sono. I primi tre, quindi, si presume possano restare. Il centrocampista ora al Verona dovrebbe rinforzare la rosa azzurra, dopo l'ottima stagione in prestito. Infine, il classe 2000 che si è messo fortemente in mostra in Sardegna e che sarà valutato dal nuovo allenatore per il suo utilizzo a Napoli.