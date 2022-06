Dopo le prime due partite giocate in casa, l'Italia si prepara ad affrontare altrettante trasferte nel girone di Nations League. Domani sera, gli azzurri torneranno in Inghilterra a dieci giorni dalla sconfitta di Wembley con l'Argentina nella Finalissima Uefa-Conmebol ma affronteranno di nuovo gli inglesi a 11 mesi esatti dalla finale che regalò a Mancini il titolo di campione d'Europa. Cambia lo stadio (si gioca a Wolverhampton), con le quote Snai che sono invece tutte dalla parte degli inglesi: la vittoria della squadra di Southgate vale 1,80 e il pareggio 3,50. Il successo dell'Italia (sarebbe il secondo di fila in Nations League dopo quello con l'Ungheria) si alza invece a 4,75. Gli analisti prevedono una partita povera di gol: l'Under a 1,60 comanda sull'Over a 2,15, mentre il No Goal a 1,73 in lavagna è più probabile rispetto al Goal a 2,00. L'1-0 a 5,75 è infine il risultato più probabile, seguito dall'1-1 a 7,00. Se le quote Snai per Inghilterra-Italia non sorridono agli azzurri, i risultati delle prime due giornate del Gruppo 3 della Lega A hanno ribaltato le gerarchie nella lavagna antepost per la vincente del girone che si qualificherà alle Finals del giugno 2023: ora l'Italia a 2,55 ha una ruota di vantaggio sulla Germania (prossima avversaria della Nazionale, martedì 14 a Monchengladbach) a 2,60, con l'Inghilterra a 3,35 e l'Ungheria scivolata a 35 nonostante la vittoria all'esordio con gli inglesi.