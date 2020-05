Dopo la Premier League, tocca alla FA Cup. La manifestazione di calcio più antica (la prima edizione è datata 1871), e affascinante, del mondo ripartirà il 27 giugno come annunciato dalla Football Association inglese. I quarti di finale, riporta Agipronews, si svolgeranno nel weekend del 27-28 giugno, con gli accoppiamenti già decisi prima che la competizione fosse interrotta a metà marzo. Il Newcastle United sfiderà i detentori del Manchester City; il Leicester City affronterà il Chelsea; lo Sheffield United giocherà contro l’Arsenal e il Norwich City se la vedrà con il Manchester United. Le semifinali si svolgeranno durante il weekend dell’11-12 luglio, con la finale della FA Cup prevista per il 1 agosto. Naturalmente, come ha tenuto a precisare l’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, tutte le date «di riavvio saranno subordinate alle misure di sicurezza che dovranno la salute e il benessere di giocatori, staff e tifosi: questa rimane la nostra priorità».