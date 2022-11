Bukayo Saka è l'uomo-copertina dell'Inghilterra nel debutto moniale contro l'Iran. L'attaccante dell'Arsenal ha segnato due gol nella vittoria per 6-2 e nel post partita ha commentato così la vittoria: "Non riesco a descrivere le emozioni - ha detto alla BBC - Sono felice e orgoglioso, avevamo bisogna di partire bene perché non avevamo fatto benissimo nelle partite di preparazione. Su di noi si è detto tanto, ma oggi abbiamo dimostrato quello che possiamo fare. Adesso avanti così".