Nel corso della conferenza stampa di oggi, il ct inglese Gareth Southgate ha spiegato la motivazione per le sue scelte in vista di Qatar 2022: "Tammy ha avuto un periodo difficile in zona gol al momento sbagliato... lo stato di forma può essere molto importante. Reece James? C'erano troppe incertezze, non penso che lo potessimo convocare pensando già alla fase finale e facendogli saltare i groni. Sarebbe stato arrogante".



Su Maddison: "Sta giocando molto bene, si è guadagnato il diritto di esserci. E' un ottimo calciatore e può darci qualcosa di diverso in attacco. Secondo me sta giocando al livello di ogni attaccante che gioca in questo paese".



Su Kalvin Phillips: "Non sarà in grado di giocare sette gare da novanta minuti, dobbiamo ricostruire la sua forma. Ma in quella zona non siamo copertissimi, ci è sembrato un rischio da poter prendere".



Su Maguire: "È uno dei nostri migliori centrali, anche se abbiamo tanti giocatori che stanno giocando al livello richiesto per far parte della Nazionale inglese".